В Псковской области партпроект «Локомотивы роста» присоединился к акции, посвященной переходу на цифровое ТВ

12:37, 15 марта 2019, ПАИ

К акции ГТРК «Псков» присоединился партийный проект «Единой России» «Локомотивы роста». 14 марта она прошла в Себеже. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе псковского регионального отделения партии.

Специалисты напомнили местным жителям о предстоящем в июне переходе с аналогового на цифровое вещание, рассказали, как подключить приставки для приема цифрового сигнала, какие необходимы антенны и каковы преимущества перехода на новый формат телевидения.

В ходе акции состоялся розыгрыш цифровых приставок, пять из которых предоставил партпроект «Локомотивы роста». «Проект партии «Единая Россия» «Локомотивы роста» направлен на повышение экономики нашей страны, но самым главном фактором развития всегда будет социальная поддержка населения. И мы с удовольствием приняли приглашение сотрудников ГТРК «Псков» и участвуем в этой акции. Цифровое вещание требует подключения специализированного оборудования к тем телевизорам, которые не поддерживают цифровой формат, и мы рады, что многие из вас сегодня смогут выиграть такое оборудование в лотерее», - сказала Лиана Кулаченкова, помощник депутата Госдумы, члена Президиума Генсовета «Единой России» Александра Козловского, курирующего этот партийный проект.

Еще одним подарком для себежан стал концерт ансамбля русской музыки «Псков».

Партийный проект «Локомотивы роста» направлен на создание условий для поступательного развития современной экономики России во взаимодействии с национальными компаниями – локомотивами роста. Одним из ключевых направлений является анализ мер государственной поддержки основных секторов и отраслей бизнеса в разрезе совершенствования нормативно-правовой базы. Оказание содействия в создании новых предприятий и производств, развитию частно-государственного партнерства, инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, а также распространении лучших корпоративных практик для формирования инновационный среды. Проект «Локомотивы роста» способствует решению задач развития промышленности и укрепления экономики.