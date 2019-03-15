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Общество

Исполнительный директор D-Group. Social расскажет конкурсантам «Лидер года», как привлекать финансирование в проекты

Главный эксперт очной программы конкурса (исполнительный директор D-Group. Social, специалист в области благотворительности и коммуникаций) Инга Моисеева расскажет полуфиналистам конкурса «Лидер года», как заинтересовать спонсора и привлечь деньги в их проекты. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации региона, заключительные семинары третьего этапа регионального кадрового конкурса «Лидер года» пройдут 16-17 марта в Пскове. Образовательная программа будет направлена на изучение основ фандрайзинга и коммуникации в работе с партнерами.

Индивидуальная работа над проектами пройдет с 18 по 28 марта. На этом этапе руководители управлений и комитетов администрации Псковской области проведут консультации с полуфиналистами конкурса. Имена финалистов конкурса станут известны 31 марта. По итогам предзащиты проектов в финал выйдут 10 человек.

Напомним, конкурс «Лидер года» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Цель проекта — региона найти профессионалов, обладающих высокими компетенциями и лидерскими качествами и создать условия для их поддержки и продвижения. Пять победителей конкурса смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатором конкурса выступает Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» во взаимодействии с Управлением общественных проектов и молодежной политики администрации региона и опорным вузом страны, Псковским государственным университетом.

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  • Конкурс «Лидер года»
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