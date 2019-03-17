0
14:20
Александр Голышев о празднике «Крымская весна»: Люди с удовольствием откликаются на родное и понятное
13:29
Михаил Ведерников поздравил работников ЖКХ: Вы всегда находитесь на передовой, достойно справляясь с вызовами
13:18
Фестиваль «Крымская весна» проходит в Детском парке Пскова
12:46
Определиться с платьем на свадьбу поможет студия «Облака» на выставке «Свадьба EXPO’19»
09:29
В Пскове отметят пятилетие воссоединения Крыма с Россией
15:56
Влюбленные псковичи смогут выяснить, кто главнее, на выставке «Свадьба EXPO`2019»
13:38
Псковская «Зоозащита» отмечает 10 лет с момента создания
Еще новости
Общество

В Пскове отметят пятилетие воссоединения Крыма с Россией

Во всех районах Псковской области отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наиболее масштабное мероприятие состоится 17 марта в Пскове. В 13:00 в Детском парке начнется концертная программа «Мы вместе», которая будет включать выступление творческих коллективов, интерактивные площадки для детей и взрослых.

О присоединении полуострова к России жители региона будут вспоминать на самых разных по формату мероприятиях. С 16 по 18 марта на территории региона проходят концерты, выставки, конкурсы, викторины, круглые столы и интерактивные презентации. О принятом жителями Крыма историческом решении будут говорить и в образовательных учреждениях на тематических классных часах, литературно-поэтических уроках и дискуссиях.

К памятной дате будут приурочены и спортивные соревнования. В частности, в Великих Луках пройдут открытое первенство города по стрельбе из лука, турнир по мини-футболу среди женских команд, а также первенство по спортивному ориентированию «Великолукский серпантин-2019». В Гдовском районе проведут районный турнир среди мужчин и женщин, а в Новоржевском районе — соревнования по волейболу среди женских команд.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. На референдуме в Крыму о статусе автономии, который прошел 16 марта 2014 года, большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Александр Голышев о празднике «Крымская весна»: Люди с удовольствием откликаются на родное и понятное
17 марта 2019
Александр Голышев о празднике «Крымская весна»: Люди с удовольствием откликаются на родное и понятное
Михаил Ведерников поздравил работников ЖКХ: Вы всегда находитесь на передовой, достойно справляясь с вызовами
17 марта 2019
Михаил Ведерников поздравил работников ЖКХ: Вы всегда находитесь на передовой, достойно справляясь с вызовами
Фестиваль «Крымская весна» проходит в Детском парке Пскова
17 марта 2019
Фестиваль «Крымская весна» проходит в Детском парке Пскова
Определиться с платьем на свадьбу поможет студия «Облака» на выставке «Свадьба EXPO’19»
17 марта 2019
Определиться с платьем на свадьбу поможет студия «Облака» на выставке «Свадьба EXPO’19»
В Пскове отметят пятилетие воссоединения Крыма с Россией
17 марта 2019
В Пскове отметят пятилетие воссоединения Крыма с Россией
Влюбленные псковичи смогут выяснить, кто главнее, на выставке «Свадьба EXPO`2019»
16 марта 2019
Влюбленные псковичи смогут выяснить, кто главнее, на выставке «Свадьба EXPO`2019»
Псковская «Зоозащита» отмечает 10 лет с момента создания
16 марта 2019
Псковская «Зоозащита» отмечает 10 лет с момента создания
«Шанс» приглашает псковичей на прогулку с собаками
16 марта 2019
«Шанс» приглашает псковичей на прогулку с собаками

Идет загрузка...