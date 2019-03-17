В Пскове отметят пятилетие воссоединения Крыма с Россией

09:29, 17 марта 2019, ПАИ

Во всех районах Псковской области отмечают пятилетие воссоединения Крыма с Российской Федерацией. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Наиболее масштабное мероприятие состоится 17 марта в Пскове. В 13:00 в Детском парке начнется концертная программа «Мы вместе», которая будет включать выступление творческих коллективов, интерактивные площадки для детей и взрослых.

О присоединении полуострова к России жители региона будут вспоминать на самых разных по формату мероприятиях. С 16 по 18 марта на территории региона проходят концерты, выставки, конкурсы, викторины, круглые столы и интерактивные презентации. О принятом жителями Крыма историческом решении будут говорить и в образовательных учреждениях на тематических классных часах, литературно-поэтических уроках и дискуссиях.

К памятной дате будут приурочены и спортивные соревнования. В частности, в Великих Луках пройдут открытое первенство города по стрельбе из лука, турнир по мини-футболу среди женских команд, а также первенство по спортивному ориентированию «Великолукский серпантин-2019». В Гдовском районе проведут районный турнир среди мужчин и женщин, а в Новоржевском районе — соревнования по волейболу среди женских команд.

Крым вернулся в состав России в марте 2014 года. На референдуме в Крыму о статусе автономии, который прошел 16 марта 2014 года, большинство жителей полуострова высказались за воссоединение с Россией. 18 марта президент России Владимир Путин, руководство Крыма и мэр города Севастополя подписали договор о вхождении Республики Крым и Севастополя в состав России.