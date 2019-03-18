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Общество

Завершен обучающий блок регионального конкурса «Лидер года»

В минувшие выходные завершился третий обучающий блок регионального конкурса «Лидер года», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Участники конкурса выбрали проекты, которые они будут защищать 30 марта. Конкурсантов проконсультируют руководители управлений и профильных комитетов администрации Псковской области для более детальной и профессиональной проработки своих проектов.

Напомним, конкурс «Лидер года» инициировал губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Цель конкурса — создание действенных социальных лифтов для активных и компетентных жителей нашего региона с целью выявления руководителей нового поколения. Пять победителей конкурса смогут пройти стажировку в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатором конкурса выступает благотворительный Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» во взаимодействии с Управлением общественных проектов и молодежной политики администрации региона и Псковским государственным университетом, опорным вузом страны.

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