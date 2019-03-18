24 орудия лова были изъяты у псковских браконьеров на прошедшей неделе

14:39, 18 марта 2019, ПАИ

С 11 по 17 марта госинспекторы рыбоохраны в Псковской области изъяли у браконьеров 1,4 килограмма водных биоресурсов и 24 незаконных орудия лова. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Северо-Западного территориального управления Росрыболовства.

Всего на территории региона были выявлены 10 административных правонарушений, в результате наложены штрафы на сумму 33 тысячи рублей. Взыскать удалось 16 тысяч рублей.

В целом по Северо-Западу госинспекторы рыбоохраны выявили 81 административное правонарушение и наложили штрафов на сумму 409 тысяч 100 рублей.