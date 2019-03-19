Главный в регионе борец с наркотиками станет гостем ПАИ-live в 12:00
19 марта в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов.
Псковская область участвует во всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». В эфире ПАИ-live Сергей Титов расскажет об итогах акции в регионе, о борьбе с наркограффити и наркомагазинами в интернете, сообщит подробности последних резонансных дел о производстве, торговле и контрабанде наркотиков. Свои вопросы Сергею Титову можно оставить на странице ПАИ-live.