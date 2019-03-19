0
17:54
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
17:50
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
17:38
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
17:32
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
17:05
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
15:50
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
15:22
Наталия Неласая: Сколько помню себя, столько и наш театр
Еще новости
  • Коротко
Общество

ПсковГУ разработает новые программы допобразования

Врио ректора ПсковГУ Марина Махотаева и директор областного центра занятости населения Вадим Лаптев подписали двустороннее соглашение, согласно которому ПсковГУ разработает новые образовательные программы в рамках реализации национального проекта «Демография». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе вуза.

«ПсковГУ, как федеральный опорный университет региона, активно встраивается в реализацию национальных проектов. Ресурсы университета позволяют быстро реагировать на запросы юридических и физических лиц о создании различных образовательных программ. В том случае, если предприятию потребуется обучить сотрудников какой-либо узкой специальности, то университет в состоянии быстро среагировать и разработать соответствующую групповую образовательную программу», – отметила Марина Махотаева.

Реализация федеральной целевой программы «Старшее поколение» позволит жителям региона предпенсионного возраста повысить свою квалификацию и получить дополнительное профессиональное образование. Это позволит людям предпенсионного возраста сохранить свое рабочее место либо трудоустроиться на новое с целью продолжения трудовой деятельности. В число одних из наиболее популярных программ переподготовки, реализуемых ПсковГУ, входят экскурсовод (программа профессиональной переподготовки «Внутренний туризм и экскурсионная деятельность»); бухгалтер (программа повышения квалификации «Основы компьютерных технологий: 1С-Бухгалтерия»); предприниматель (программа профессиональной переподготовки / программа профессионального обучения «Открой свой бизнес»); повышение квалификации педагогов (программа профессиональной переподготовки «Педагогика дошкольного образования»); оператор ЭВМ (программа профессионального обучения «Оператор ЭВМ»).

Отметим, в перечень образовательных программ для организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования граждан, с использованием образовательного сертификата Псковского государственного университета, на сегодняшний день, входит свыше 20 программ, продолжительностью от 2 до 5 месяцев.

«Университет обладает качественной ресурсной базой», – сказал Владимир Лаптев, отметив, что направление развития двустороннего сотрудничества представляется перспективным для региона. Он обозначил, что в рамках соглашения планируется провести работу со специалистами ресурсного центра для того, чтобы согласовать количество требуемых дополнительных образовательных программ, чтобы качественно и в соответствии со спросом отработать заказ области.

При этом ключевым преимуществом ПсковГУ является то, что он имеет большой научно-педагогический состав специалистов. Они могут быстро разработать любую образовательную программу, как для профессиональной переподготовки, так и для прохождения повышения квалификации, в соответствии с заказом конкретного предприятия. К созданию программы, если это потребуется, университет может привлечь своих партнеров из других регионов или стран.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
19 марта 2019
Псковская «Зоозащита» начала приём заявок на участие в выставке бывших бездомных кошек
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
19 марта 2019
На атомной подлодке «Псков» снова появится подшивка «Псковской правды»
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
19 марта 2019
Более 1 млрд рублей направят на реализацию проекта «Чистая вода» в Псковской области
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
19 марта 2019
Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
19 марта 2019
Подарочный сертификат на проведение торжества разыграет петербургская «Студия душевных свадеб» на «Свадьбе EXPO’19»
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
19 марта 2019
В гендерные праздники женщины оказались многословнее мужчин
Отель «Покровский» презентует свои возможности на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
19 марта 2019
Отель «Покровский» презентует свои возможности на выставке «Свадьба EXPO’2019» в Пскове
Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта
19 марта 2019
Гедиминас Таранда встретится с псковичами в проектном офисе «Команда 2018» 22 марта

Идет загрузка...