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Общество

Подписано соглашение о сотрудничестве между Сбербанком и Фондом развития Псковской области

19 марта псковское отделение ПАО «Сбербанк» и Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги» заключили соглашение о сотрудничестве. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, подписи на документе поставили управляющий псковским отделением Анна Тарасенко и исполнительный директор фонда Андрей Царёв.

Стороны договорились сотрудничать с целью социально-экономического развития Псковской области, повышения культурного уровня населения, консолидации общества вокруг духовно-нравственных ценностей. А также Сбербанк и Фонд намерены совместно реализовывать проекты, отвечающие актуальным запросам региона в сферах сохранения исторического наследия и популяризации здорового образа жизни.

«В связи с тем, что наш фонд является инструментом, аккумулирующим ресурсы для решения задач региона, мы будем рады, если наше взаимодействие будет содействовать нашим целям», - сказал Андрей Царёв.

«Псковское отделение Сбербанка активно поддерживает социальные, образовательные и спортивные проекты на территории Пскова и области. Подписанное соглашение поможет продвижению региона по пути обновления и развития, станет успешным шагом в реализации социально-значимых проектов», - подчеркнула Анна Тарасенко.

Добавим, что сотрудничество Сбербанка и Фонда развития Псковской области, в частности, упростит процедуру пожертвований и даст возможность создать единую площадку, которая позволит не только собирать средства на поддержку деятельности фонда, но и деньги на конкретные проекты инициативных групп граждан. Например, если у кого-то есть идея оборудовать детскую площадку, но денег на это нет, а собирать средства самостоятельно не позволяет закон, то меценаты смогут перечислять пожертвования  на счёт фонда в Сбербанке с пометкой «на детскую площадку».

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