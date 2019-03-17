Употреблявшего наркотики 17-летнего подростка выявили в Псковской области

15:07, 19 марта 2019, ПАИ

В Псковской области в рамках рейдов по учебным заведениям выявлен 17-летний подросток, который употреблял наркотики. Об этом в прямом эфире проекта ПАИ-live сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Сергей Титов, сегодня, 19 марта.

Сергей Титов отметил, что всего в рамках мероприятий были освидетельствованы 6 человек, которые подходили под признаки людей, употребляющих наркотики.

Начальник управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области пояснил, что такие рейды направлены на профилактику употребления наркотиков в подростковой среде. Он добавил, что львиная доля употребляющих наркотики — лица от 16 до 25 лет.