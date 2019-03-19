Невельские волонтёры активно борются с рекламой наркотиков

14:11, 19 марта 2019, ПАИ

В Невеле волонтеры принимают активное участие в закрашивании надписей с рекламой наркотиков, сообщил начальник управления по контролю за оборотом наркотиков (УКОН) УМВД России по Псковской области Сергей Титов в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 19 марта. Он уточнил, что при участии УКОН создано общественное движение, и молодежь вместе с полицией закрашивает надписи, в том числе в Пскове.

Сергей Титов рассказал, что в Псковской области по количеству изымаемых доз преобладает «синтетика», которая дешевле, чем наркотики растительного происхождения, и пагубнее. «Синтетика – соли спайса – самая грязная», - добавил Сергей Титов.