380 профилактических мероприятий провели в 2018 году сотрудники УКОН в Псковской области

14:07, 19 марта 2019, ПАИ

380 профилактических мероприятий, направленных на борьбу с наркоманией, провели сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области в 2018 году. Об этом рассказал начальник регионального УКОН Сергей Титов в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 19 марта.

Он рассказал, что сотрудники постоянно проводят такие мероприятия в школах, в том числе в сельских. Также Сергей Титов подчеркнул, что если неправильно довести информацию, у подростка может возникнуть желание попробовать наркотики.

По мнению, Сергея Титова, главное в профилактике употребления наркотических средств – это «зрительное восприятие». Именно поэтому совместно с ГТРК «Псков» ведомство подготовило документальный фильм «Независимость», где были показаны реальные «закладчики».