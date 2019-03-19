Премьера фантастической мелодрамы о киборгах состоится в Псковском драмтеатре 6 апреля

14:51, 19 марта 2019, ПАИ

6, 7 и 24 апреля на малой сцене Псковского драмтеатра состоятся показы фантастической мелодрамы «R.E.P.L.I.C.A.». Ставит спектакль режиссер Александр Баркар, в основе – пьеса Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг», сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

По сюжету постановки, открывается фирма, в которой любой мужчина или женщина может подобрать себе спутника жизни – робота, впрочем, внешне не отличимого от человека. В главных ролях – Наталья Петрова и Денис Золотарев.

Пьесу современного российского автора Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг» уже ставили МХТ имени Чехова, петербургский Театр на Васильевском, нижегородский театр «Комедiя», Астраханский драматический театр. В Пскове за нее взялся московский режиссер Александр Баркар. Среди его прежних работ – «Вий» и «Полвосьмого» в Театре на Таганке, «Затейник», «Я хочу в школу» и «Минуты тишины» в Российском академическом молодежном театре, аудиоспектакли, созданные для радио «Культура» и многие другие.

«Я большой поклонник фантастики старой школы. Кларк, Азимов, Брэдбери, Шекли, Филипп Дик. Давно мечтал вытащить фантастику на театральные подмостки. Тем более на волне популярности вселенной Marvel, сериалов от Netflix, HBO. Неожиданные обстоятельства и фантастические допущения обостряют характеры и заставляют взглянуть на обычные ситуации под неожиданным углом. И возможно, история о роботах поможет понять что-то о нас – людях», - рассказал режиссер Александр Баркар

В спектакле заняты: Наталья Петрова, Денис Золотарев, Лев Орешкин, Илона Гончар, Мария Петрук.

Начало в 18:00. Спектакль предназначен для зрителей старше 16 лет. Билеты можно приобрести в кассе театра или на сайте.