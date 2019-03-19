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Общество

Проект строительства в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен» получит господдержку

Сегодня, 19 марта, инвестиционная комиссия администрации Псковской области поддержала проект ООО «Европейские Строительные Технологии» по строительству в Пскове торгового центра «Леруа Мерлен». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

Проект был признан масштабным и члены комиссии решили предоставить инвестору господдержку в соответствии с Земельным кодексом Российской Федерации и действующим законодательством Псковской области в форме предоставления земельных участков для реализации проекта в аренду без торгов.

Торговый центр «Леруа Мерлен» будет построен в Пскове на Рижском проспекте до 2020 года. Торговая сеть специализируется на продаже строительных товаров, а также товаров для дачи и сада, обустройства и отделки дома. Проектом планируется инвестировать 800 млн рублей и создать 187 новых рабочих мест.

Также сообщается, что инвестор простроит в Пскове современную спортивную площадку. Социальные обязательства инвестора будут закреплены в инвестиционном соглашении между ООО «ЕСТ» и администрацией области.

Осенью 2018 года проект по строительству торгового центра «Леруа Мерлен» был признан стратегическим. Трехстороннее соглашение о его реализации подписали губернатор Псковской области Михаил Ведерников, представитель «Леруа Мерлен Восток» Алексей Сенектутов и генеральный директор подрядной организации ООО «Европейские строительные технологии» Алексей Лукоянов.

«Леруа Мерлен» — международная компания-ритейлер, насчитывающая 325 магазинов во всем мире. В России больше 70 гипермаркетов этой сети.

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