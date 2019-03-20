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Общество

За незаконную установку кофе-машины невельской больнице грозит штраф

Прокуратура выявила в Невельской межрайонной больнице нарушения законодательства, регулирующего использование государственного имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

Установлено, что в нарушение установленных норм федерального законодательства, в больнице с января 2018 года установлена кофе-машина, принадлежащая индивидуальному предпринимателю, по устной договоренности с ним, без взимания арендной платы.

В этой связи в отношении учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, больнице грозит штраф от 5 до 8 тысяч рублей.

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