За незаконную установку кофе-машины невельской больнице грозит штраф

09:40, 20 марта 2019, ПАИ

Прокуратура выявила в Невельской межрайонной больнице нарушения законодательства, регулирующего использование государственного имущества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Установлено, что в нарушение установленных норм федерального законодательства, в больнице с января 2018 года установлена кофе-машина, принадлежащая индивидуальному предпринимателю, по устной договоренности с ним, без взимания арендной платы.

В этой связи в отношении учреждения возбуждено дело об административном правонарушении, больнице грозит штраф от 5 до 8 тысяч рублей.