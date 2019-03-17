Пьяный водитель ВАЗа пострадал в ДТП в Себежском районе

09:58, 20 марта 2019, ПАИ

19 марта в 0:30 в Себежском районе на 4-м километре дороги Себеж - Сосновый Бор ВАЗ-21093 наехал на правую обочину, после чего съехал в левый придорожный кювет и врезался в железобетонную водопропускную трубу. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УГИБДД УМВД России по Псковской области, в результате ДТП 32-летний водитель, который был в состоянии алкогольного опьянения, госпитализирован.

В 8:00 в Пустошкинском районе на 467-м километре дороги Санкт Петербург - Псков - Пустошка - Невель ВАЗ-2106 при обгоне съехал в левый кювет по ходу движения и перевернулся. 67-летний автомобилист с полученными травмами доставлен в больницу.