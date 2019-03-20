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Общество

Активисты «Единой России» начали мониторинг качества питания в школах Пскова

Сегодня, 20 марта, в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» активисты начали мониторинг качества питания в школах Пскова, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Региональный координатор проекта, заместитель главы города Пскова Елена Полонская рассказала, что сегодня с 11:00 до 12:00 мониторингом питания в каждой школе занимаются по 4 родителя, после этого они заполняют анкету. В ней указывается наличие салфеток, умывальников, мыла, сколько времени детям выделяется на принятие пищи, состояние посуды, оценка визуального состояния столовой, процентный охват горячим питанием, наличие буфетов и автоматов по продаже снеков.

Елена Полонская  и несколько родителей посетили школу № 4 Пскова. В частности, они зашли в школьное кафе «Переменка», где уточнили ассортимент. Оказалось, что весь товар соответствует санитарным нормам.  

Директор школы Эльвира Васичева рассказала, что для всех учеников с 1 по 11 классы есть бесплатные горячие экспресс-завтраки, которые субсидируются из бюджета области. По её словам, многие дети приносят с собой контейнеры с едой из дома. «Раньше стеснялись, теперь нет», - заметила директор школы.

Она добавила, что поступали предложения от Управления образования администрации Пскова поставить автомат, торгующий снеками. Площади были найдены, но в итоге школа пришла к выводу,  что такой аппарат не нужен, потому что дети могут купить себе что-то дополнительное в кафе.

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