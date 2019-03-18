«Игровую терапию» прошли пенсионеры из шести районов Псковской области

17:31, 20 марта 2019, ПАИ

Зональные интерактивные состязания «Игровая терапия» состоялись в Великих Луках в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» и реализации программы «Университет серебряного возраста – дорога к долголетию 80+». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском региональном отделении партии.

В соревнованиях приняли участие команды из Великих Лук, Опочки, Пустошки, Новосокольников, Невеля и Великолукского района. В состав каждой из них вошли 7 пенсионеров. Все они творчески подошли к выполнению предложенных заданий, отметили организаторы.

В ходе состязания «Лук нерепчатый» были определены самые меткие в стрельбе по мишени. На этапе «Новая высота» оценивались навыки командной работы. «Солнечный круг» выявил лучшего стратега. Умение работать в команде и смекалку пожилые люди смогли показать во время интеллектуальных конкурсов, расшифровывая ребусы и анаграммы.

В итоге одной из лучших была признана команда хозяев соревнований под названием «Оптимисты». Также среди лидеров оказались команды «Позитив» из Опочецкого района и «Надежда» из Пустошкинского района.

После церемонии награждения для сторонников здорового образа жизни был проведен мастер-класс по скандинавской ходьбе.