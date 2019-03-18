0
22:17
Псковские полицейские померились силами в гиревом спорте
22:02
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 13 апреля
10:27
Спортсмен из Великих Лук стал серебряным призёром СЗФО по кикбоксингу
11:52
Команда «Сталь» одержала победу в хоккейном турнире в честь 140-летия уголовно-исполнительной системы
21:31
Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию
15:18
До 15 марта псковичи могут зарегистрировать свои команды на участие в 5-й «Неделе здоровья»
17:28
Псковская лучница Александра Савенкова пополнила копилку медалей серебром и золотом Чемпионата Европы
Еще новости
Спорт

«Игровую терапию» прошли пенсионеры из шести районов Псковской области

Зональные интерактивные состязания «Игровая терапия» состоялись в Великих Луках в рамках партийного проекта «Единой России» «Старшее поколение» и реализации программы «Университет серебряного возраста – дорога к долголетию 80+». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в псковском региональном отделении партии.

В соревнованиях приняли участие команды из Великих Лук, Опочки, Пустошки, Новосокольников, Невеля и Великолукского района. В состав каждой из них вошли 7 пенсионеров. Все они творчески подошли к выполнению предложенных заданий, отметили организаторы.

В ходе состязания «Лук нерепчатый» были определены самые меткие в стрельбе по мишени. На этапе «Новая высота» оценивались навыки командной работы. «Солнечный круг» выявил лучшего стратега. Умение работать в команде и смекалку пожилые люди смогли показать во время интеллектуальных конкурсов, расшифровывая ребусы и анаграммы.

В итоге одной из лучших была признана команда хозяев соревнований под названием «Оптимисты». Также среди лидеров оказались команды «Позитив» из Опочецкого района и «Надежда» из Пустошкинского района.

После церемонии награждения для сторонников здорового образа жизни был проведен мастер-класс по скандинавской ходьбе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Псковские полицейские померились силами в гиревом спорте
18 марта 2019
Псковские полицейские померились силами в гиревом спорте
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 13 апреля
18 марта 2019
Киберфестиваль «Кубок Простории» состоится в Пскове 13 апреля
Спортсмен из Великих Лук стал серебряным призёром СЗФО по кикбоксингу
17 марта 2019
Спортсмен из Великих Лук стал серебряным призёром СЗФО по кикбоксингу
Команда «Сталь» одержала победу в хоккейном турнире в честь 140-летия уголовно-исполнительной системы
15 марта 2019
Команда «Сталь» одержала победу в хоккейном турнире в честь 140-летия уголовно-исполнительной системы
Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию
13 марта 2019
Команда ГУ МЧС по Псковской области заняла призовые места на соревнованиях по плаванию
До 15 марта псковичи могут зарегистрировать свои команды на участие в 5-й «Неделе здоровья»
10 марта 2019
До 15 марта псковичи могут зарегистрировать свои команды на участие в 5-й «Неделе здоровья»
Псковская лучница Александра Савенкова пополнила копилку медалей серебром и золотом Чемпионата Европы
07 марта 2019
Псковская лучница Александра Савенкова пополнила копилку медалей серебром и золотом Чемпионата Европы
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)
07 марта 2019
Встреча псковской спортивной общественности с Алексеем Немовым в проектном офисе #Команды2018 (ФОТОРЕПОРТАЖ)

Идет загрузка...