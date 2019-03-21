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Общество

Заводу «Титан-Полимер» посвятят парламентский час депутаты Псковского облсобрания

Совет Псковского областного Собрания депутатов принял решение рассмотреть вопрос о строительстве псковского завода «Титан-Полимер» на территории ОЭЗ «Моглино» в формате парламентского часа на сессии 28 марта.

Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Собрания, парламентарии сошлись во мнении, что строительство нового предприятия требует внимания законодательного органа. Региональный парламент планирует направить рекомендации в адрес исполнительной власти и резидента ОЭЗ «Моглино», перечень которых будет подготовлен к заседанию комитета облсобрания по законодательству или сформирован по итогу обсуждения.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

В повестке назначенной на 28 марта 31-сессии Псковского областного Собрания значатся 12 вопросов: депутаты заслушают отчёт о деятельности УМВД России по Псковской области за 2018 год, рассмотрят ряд инициатив, корректирующих порядок предоставления мер социальной поддержки.

Кроме того, в повестку включён вопрос об изменении действующей редакции закона «О наказах избирателей» – по результатам проведённого анализа практики работы с наказами избирателей за прошедшие годы заместитель председателя Собрания депутатов Борис Полозов предложил внести дополнения и уточнения.

«Мы считаем, что депутат, подающий наказ своих избирателей в областное Собрание, должен в первую очередь и сам работать с этим наказом – не просто отдать, и дальше пусть кто-то занимается этим вопросом, а проработать предварительно с органами местного самоуправления и органами госвласти. Возможно, прозвучавший наказ уже находится в работе или может решаться другими методами – депутат, подающий наказ, должен знать это досконально», - прокомментировал суть предложенных изменений Борис Полозов.

Напомним, что следить за ходом сессии можно онлайн – аудио и видео трансляция доступна на официальном сайте Собрания. 31-я сессия назначена на 28 марта, начало заседания – в 11:00.

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