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Общество

Надежда Грива: «Лидер года» - это испытание самого себя в творческом плане

«Конкурс «Лидер года» - это испытание самого себя в творческом плане, профессиональном мастерстве, умении контактировать с людьми, творчески и нестандартно подходить к решению нетривиальных задач для улучшения жизни людей твоего региона, твоей Родины», - заявила лучший сотрудник службы социального обслуживания на дому по итогам 2016 и 2018 года Надежда Грива в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Надежды Гривы, во-первых, конкурс «Лидер года» - это состязание, которое позволяет увидеть свои слабые и сильные стороны, наметить направления для саморазвития и самообразования. Кроме того, это уникальная возможность познакомиться с интересными людьми, которые сумели реализовать себя в абсолютно разных областях.

Надежда Грива также отметила, что каждый участник «Лидера года» представляет свой проект, свои идеи, знакомит с проблемой и путями её решения, что способствует и расширению кругозора, и формированию объективного мнения о ситуации в Псковской области.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.

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