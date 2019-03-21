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Общество

«Лидер года» - значимое событие для Псковской области, считает Юлия Жукова

«Конкурс «Лидер года» - значимое событие для региона, спасибо организаторам за возможность поучаствовать в нём», - заявила участница конкурса Юлия Жукова в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Юлия Жукова также рассказала, что во время очного этапа конкурса у нее появилась возможность поработать в одной команде с «потрясающими ребятами».

«Мы генерировали идеи, вдохновляли и помогали друг другу. Это лишний раз подтверждает, какие особенные, чистые люди живут в Псковской области», - добавила Юлия Жукова.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.

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