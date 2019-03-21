На конкурсе «Лидер года» можно найти единомышленников, убеждён Руслан Мурадалиев

14:26, 21 марта 2019, ПАИ

«Конкурс «Лидер года» - это возможность найти единомышленников и завязать персональные контакты с успешными и интересными, умными молодыми людьми», - заявил руководитель псковской городской федерации ММА, тренер, заместитель председателя дагестанской диаспоры в Пскове Руслан Мурадалиев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Руслана Мурадалиева, конкурс «Лидер года» позволяет сравнить себя с другими участниками, усилить управленческие навыки и испытать себя в «жесткой, но честной и справедливой борьбе за выход в финал».

«Конкурс Лидер года даст возможность жителям Псковской области региона проявить себя, проявить лучшие свои профессиональные качества», - добавил Руслан Мурадалиев.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.