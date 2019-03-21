15 сообщений поступили на «телефон доверия» Псковской таможни с начала года

17:03, 21 марта 2019, ПАИ

С начала 2019 года на «телефон доверия» Псковской таможни поступили 15 сообщений. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе таможни.

Все без исключения обращения на «телефон доверия» руководство таможни рассматривает в обязательном порядке, добавили в ведомстве.

Номер «телефона доверия» Псковской таможни +7 (8112) 692 295 работает круглосуточно. Прием обращений абонентов ведётся в автоматическом режиме. Как отметили специалисты, каждое обращение на «телефон доверия» регистрируется, по каждому оперативно принимаются правомерные решения.

Кроме того, информация о «телефоне доверия» размещена в информационных зонах на каждом таможенном посту Псковской таможни.