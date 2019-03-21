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Общество

Вопросы взаимодействия обсудили глава Псковского района и начальник УФСИН России по области

21 марта состоялась рабочая встреча начальника УФСИН России по Псковской области Юрия Лымаря и главы Псковского района Натальи Федоровой, на которой обсуждались вопросы взаимодействия в производственной сфере и благоустройства муниципалитета. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФСИН России по Псковской области.

На встрече также присутствовали первый заместитель главы Псковского района Владимир Кузь, главный инженер аппарата Управления Андрей Один, временно исполняющий обязанности начальника ИК-4 Сергей Князев, сотрудники экономической и производственной службы регионального УФСИН.

Юрий Лымарь представил Наталье Федоровой каталог выпускаемой продукции, которую исправительные учреждения Псковской области готовы произвести для нужд Псковского района. В их числе пешеходные ограждения, автобусные остановки, скамейки и прочие изделия из металлообработки. Кроме того, ведомство имеет промышленные мощности для изготовления тротуарной плитки и различных изделий из деревообработки.

Участники встречи пришли к соглашению по проработке, в первую очередь, наиболее важных вопросов и планированию взаимовыгодного сотрудничества в текущем году.

В завершении беседы, глава администрации предложила сотрудникам ИК-4 УФСИН России по Псковской области (Середка) взять шефство за близлежащими братскими захоронениями и совместными усилиями поддерживать порядок у памятных мест.

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