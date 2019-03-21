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Культура

О постановках произведений Пушкина на сцене МХАТа расскажет новая выставка в «Михайловском»

Музей МХАТ готовит специальную выставку для показа в государственном музее-заповеднике А. С. Пушкина «Михайловское», сообщила корреспонденту Псковского агентства информации пресс-атташе Пушкинского заповедника Лидия Токарева.

Фото с сайта www.mkrf.ru.

Она уточнила, что выставочный проект будет называться «Друзья мои, прекрасен наш союз!.. А. С. Пушкин и Московский художественный театр». Экспозиция расскажет о постановках произведений Пушкина на МХАТовской сцене, а также о спектакле «Последние дни» по пьесе Михаила Булгакова, которую часто называют «пьесой о Пушкине без Пушкина». На выставке будут представлены эскизы декораций работы таких известных мастеров как Исаак Рабинович, Борис Матрунин, Борис Волков, Пётр Вильямс, эскизы костюмов Татьяны Глебовой, макеты и костюмы к спектаклям.

Выставка, приуроченная к Международному дню театра и подготовленная в рамках Года театра в России, посвящена 220-летию со дня рождения А. С. Пушкина, подчеркнула собеседница агентства. Экспозицию планируют развернуть в Научно-культурном центре музея-заповедника (Пушкинские Горы, бульвар Гейченко, 1). Предполагается, что она будет работать в период с 31 марта по 23 июля.

Напомним, что музей Московского художественного академического театра — музей МХАТ — был создан в 1923 году. В его составе мемориальный кабинет В. И. Немировича-Данченко, артистическая уборная К. С. Станиславского, «Ефремовское фойе», артистическая уборная О. Н. Ефремова (в здании нынешнего МХТ имени Чехова в Камергерском переулке) а также дом-музей К. С. Станиславского (Леонтьевский переулок, 6) и музей-квартира В.И. Немировича-Данченко (Глинищевский переулок, 5/7, квартира № 52). 

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