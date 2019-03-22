Что-то не так с Крисом

19:09, 22 марта 2019, ПАИ

В прокат вышла лента «Другой» ирладнского режиссера и писателя Ли Кронина: неторопливый хоррор о молодой девушке и ее сыне, которого внезапно подменил бес. Муслим Камалов считает, что в своем дебютном полном метре Кронин воздал непозволительно много почестей «Сиянию» Стэнли Кубрика, но совершенно забыл о собственном фильме.

Молодая девушка Сара (Шана Керслэйк) вместе с малолетним тихоней-сыном Крисом (Джеймс Куинн Марки) переезжают подальше от людей, на окраину города в небольшой старый дом. Поначалу Сару все устраивает: практически беззаботная и почти безлюдная загородная жизнь, работа в местной антикварной лавке с приветливой хозяйкой-подружкой и званные ужины с друзьями. Но после того, как ее сын Крис обнаруживает посреди леса гигантский кратер от метеорита, в жизни Сары начинает появляться чертовщинка. Милота Криса сменяется сначала на странное поведение, ночные похождения и поедание пауков, ну а потом и вовсе на необузданный гнев.

Позже в истории возникает еще и соседка миссис Брейди (Кати Оутинен) – спятившая после смерти собственного сына и убившая школьника старушка. Она то и дело с пеной у рта пытается вдолбить Саре, что ее сын – уже не Крис, а воплощение чего-то краснокожего с копытцами и рожками.

Оригинальное название фильма (которое опять не устроило российских прокатчиков) – «Дыра в земле» – более точно отражает происходящие в картине мистические события. Эта самая дыра – своеобразный центральный персонаж истории. Именно вокруг нее закручивается весь сюжет, этот засасывающий кратер – эдакий портал в преисподнюю. Горстки земли медленно и тягуче ползут вниз по склону кратера, исчезая где-то в бездонной пучине. Ровно также размеренно и неторопливо Кронин ведет нас по своей истории, написанной по мотивам ирландской мифологии о подмененных детках, которую с уверенностью поставили на хоррор-рельсы. Правда эта умышленная неторопливость все же негативно воздействует на восприятие фильма и оказывается не таким уж эффективным инструментом для конструирования саспенса.

Лучшие жанровые моменты фильма, который, к слову, довольно технично снят оператором Томом Камерфордом в тусклых, коричнево-синих тонах, вытягивает своей превосходной игрой Шана Керслэйк. В ее глазах и выражении лица кроется весь испытываемый ужас, который с успехом проецируется на зрителя. Но в этом отстраненном и испуганном взгляде и образе Сары можно рассмотреть схожесть с Венди – еще одной растерянной матерью необыкновенного ребенка из «Сияния» Стэнли Кубрика. Это, как оказалось, вовсе не случайность: Кронин практически до краев наполнил свой фильм отсылками к культовому психологическому триллеру 1980 года, что даже заставляет на несколько минут поверить в то, что «Другой» - это новое (в этом случае, конечно, очень вольное) прочтение Кинга. Признаки сияют на каждом шагу: здесь вам и следящая из-под небес за машиной героев камера-призрак, рубашки и комбинезоны «как у Венди», и узор на обоях, позаимствованный прямиком с ковра гостиницы «Оверлук».

Этим жестам постмодернизма режиссер посвящает большую половину фильма, после чего хочется уже получить от картины что-то более оригинальное, новое и по-настоящему пугающее. Но Кронин ничего такого предложить, увы не может. Вместо новаторства – рядовые и уже смешные клише и штампы, взамен развития и продвижения сюжета – нелогичные остановки по сценарному требованию, когда, к примеру, мать на следующий день после кошмарной ночи разговаривает с сыном как ни в чем не бывало. Фильм Кронина непозволительно долго буксует на месте, не зная куда повернуть и что сделать «такого еще» с героями, но буквально на несколько минут все же выруливает на весьма жуткий клаустрофобный финал, после чего обрывается уже титрами. Попытки режиссера в кульминации картины дать зрителю ужаса, которого так не хватало всю дорогу, походят больше на ситуацию, когда человек, угодивший в зыбучий песок, пытается всеми силами спастись, но шевелясь, он только все больше зарывается в землю.

При всех жанровых недостатках, «Другой» примечателен тем, что автор подвешивает все вопросы и интригу в воздухе, оставляя за зрителями право самостоятельно поразмыслить в ходе просмотра. И в этом заключается особая магия и сила картины Кронина, которая все же затягивает в эту, казалось бы, пустяшную хоррор-историю. Мы совершенно ничего не знаем о главной героине Саре: кто она и от какой жизни сбежала, кем был ее муж? То же самое можно сказать и о месте действия фильма: это абстрактное, едва обозначенное захолустье, окруженное таинственным проклятым лесом, посреди которого – зловещая дыра. Или все-таки нора? А может быть, портал? Также и с ситуацией малыша Криса: его действительно подменил страшный бес или это Саре нездоровится после такой же нераскрытой (но отчетливо заявленной) для зрителей травмы головы?

«Другой» со своей избыточной недосказанностью и неровным сценарием оставляет огромное количество вопросов и, возможно, с героиней Керслэйк всего лишь играет ее больное воображение после перенесенного в призрачном прошлом потрясения, и мы путешествуем по ее сознанию, заглядывая в его самые темные дыры, полные тайн. Может быть у Кронина вышел цельный атмосферный инди-хоррор с хорошо прописанными персонажами и внятным динамичным мистическим сюжетом, от которого не оторваться. А может, это только кажется.