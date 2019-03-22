Проект фестиваля-выставки бездомных животных представляет на конкурсе «Лидер года» Екатерина Малинина

10:37, 22 марта 2019, ПАИ

Проект фестиваля-выставки бездомных животных «Пушистое счастье» представляет на конкурсе «Лидер года» Псковской области полуфиналист Екатерина Малинина. Об этом она сообщила Псковскому агентству информации. Девушка подчеркнула, что основная цель ее проекта – это снижение численности бездомных животных гуманным способом не менее чем на 15 особей посредством организации фестиваля-выставки 17 августа для улучшения санитарно-эпидемиологической и экологической обстановки, а также для создания благоприятных условий гармоничного сосуществования людей и животных в Пскове и области.

«Проблема бездомных животных существует в каждом городе, – отметила Екатерина Малинина. – Эта проблема имеет и санитарный, и социальный, и нравственный, и юридический аспекты. Большинство горожан не радует вид бродячих, брошенных без попечения животных. Многие относятся к бездомным животным равнодушно. Некоторые - с сочувствием, при случае подкармливая несчастных животных. Также имеются случаи жестокого обращения с животными».

По ее словам, проблема гораздо серьёзнее, чем кажется на первый взгляд. «Дело не только в том, что несчастные беззащитные животные вызывают жалость. Жестокость и насилие над животными оставляют страшные зарубки в душах исполнителей и свидетелей», – сказала участница конкурса.

Екатерина Малинина заметила, что собаки могут напасть на людей, а кроме того, они являются разносчиками различных заболеваний, что может стать причиной возникновения эпидемии.

По ее мнению, основная проблема бездомных животных состоит в том, что среди них практически не существует тех, кто на протяжении нескольких поколений является безнадзорным. «Большая часть из них когда-то была домашними и попала на улицу благодаря безответственности людей», – добавила Екатерина Малинина.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.