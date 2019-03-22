Надежда Основская: Конкурс «Лидер года» позволят совершенствовать знания

14:30, 22 марта 2019, ПАИ

Региональный конкурс «Лидер года» полезен для совершенствования знаний в сфере социального проектирования и взаимодействия с партнёрами, сообщила Псковскому агентству информации полуфиналист конкурса Надежда Основская.

«Хочется отметить, что 4 дня обучения были очень продуктивны. Мне удалось не просто проанализировать людей, ближе узнать их потребности, но и поработать в замечательном коллективе», – отметила она.

По словам Надежды Основской, команда, с которой она провела большую часть времени, - это высокообразованные люди, профессионалы своего дела. «Спасибо вам, ребята. С такой командой можно свернуть горы. Вы умеете внимательно слушать собеседника, давать правильные советы, поднимать настроение и многое другое. Всё перечислить просто невозможно», – сказала она.

Отдельную благодарность Надежда Основская выразила организаторам конкурса за составление программы и выбор спикера. По мнению полуфиналиста, конкурс помогает получить новый опыт, позволяет общаться с интересными людьми, учит опыту работы в команде и правильному взаимодействию с ее членами.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.