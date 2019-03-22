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Общество

Доходы всего Псковоблсовпрофа вдвое больше, чем доходы семьи его председателя

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова затруднилась назвать точную сумму дохода своей организации. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции профсоюзного лидера, которая проходит сегодня, 22 марта.

 «Около 65 млн рублей примерно доход составляет», - отметила она. Добавим, что доход семьи Ульяны Михайловой за последние пять лет всего вдвое меньше доходов облсовпрофа и составил 36 млн рублей. Кроме того, ежеквартально муж Ульяны Михайловой, который возглавляет дочернее предприятие облсовпрофа, получает премии в размере более 1 млн рублей.

По словам Ульяны Михайловой, профсоюзный «баланс» будет представлен 31 марта. Она добавила, что 40% своих доходов облсовпроф может тратить на фонд оплаты труды.  Около 10% - на «иные виды налоговых обязательств», около 20% идет на ремонты, 30% - на «общее финансирование всех программ и мероприятий для членов профсоюза».

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