Доходы всего Псковоблсовпрофа вдвое больше, чем доходы семьи его председателя

15:48, 22 марта 2019, ПАИ

Председатель Псковского областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова затруднилась назвать точную сумму дохода своей организации. Об этом корреспондент Псковского агентства информации сообщает с пресс-конференции профсоюзного лидера, которая проходит сегодня, 22 марта.

«Около 65 млн рублей примерно доход составляет», - отметила она. Добавим, что доход семьи Ульяны Михайловой за последние пять лет всего вдвое меньше доходов облсовпрофа и составил 36 млн рублей. Кроме того, ежеквартально муж Ульяны Михайловой, который возглавляет дочернее предприятие облсовпрофа, получает премии в размере более 1 млн рублей.

По словам Ульяны Михайловой, профсоюзный «баланс» будет представлен 31 марта. Она добавила, что 40% своих доходов облсовпроф может тратить на фонд оплаты труды. Около 10% - на «иные виды налоговых обязательств», около 20% идет на ремонты, 30% - на «общее финансирование всех программ и мероприятий для членов профсоюза».