На весенние каникулы ждут псковичей в аквапарке «Акваполис»

19:03, 22 марта 2019, ПАИ

Провести весенние каникулы в аквапарке «Акваполис» приглашают псковичей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в аквапарке, отдыхающих здесь ждут детский городок, водные горки и семейный слайд, бани и сауны на любой вкус, большая акватория бассейна, кафе, водный бар и многое другое.

Кроме этого, в дни школьных каникул в понедельник, среду и пятницу пройдут развлекательные мероприятия: в 12:30 – акваигры, в 14:30 - увлекательный квест.

«Напоминаем, что «Карта гостя» не действует в период весенних каникул с 23 по 31 марта», - отметили в аквапарке.

Подробности на сайте aqua.aquapolis60.ru или по телефону 701-101.