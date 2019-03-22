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Общество

На весенние каникулы ждут псковичей в аквапарке «Акваполис»

Провести  весенние каникулы в аквапарке «Акваполис» приглашают псковичей.

Как сообщили Псковскому агентству информации в аквапарке, отдыхающих здесь ждут детский городок, водные горки и семейный слайд, бани и сауны на любой вкус, большая акватория бассейна, кафе, водный бар и многое другое.

Кроме этого, в дни школьных каникул в понедельник, среду и пятницу пройдут развлекательные мероприятия: в 12:30 – акваигры,  в 14:30 - увлекательный квест.

«Напоминаем, что «Карта гостя» не действует в период весенних каникул с 23 по 31 марта», - отметили в аквапарке.

Подробности на сайте aqua.aquapolis60.ru или по телефону  701-101.

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