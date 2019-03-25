Виктория Прокопчук: «Лидер года» - трамплин для успешного роста

16:53, 25 марта 2019, ПАИ

«На мой взгляд, «Лидер года» выступит в качестве трамплина для успешного роста и поможет сформировать устойчивую лидерскую позицию в обществе», – сообщила Псковскому агентству информации полуфиналист конкурса Виктория Прокопчук.

«Каждый конкурс - шаг к новым открытиям и знакомствам, развитие компетенций и личных качеств, познание самого себя в других сферах», – добавила девушка.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.