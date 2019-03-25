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Культура

Режиссёр спектакля R.E.P.L.I.C.A. Александр Баркар рассказал о своей работе в Псковском театре

Режиссёр спектакля R.E.P.L.I.C.A. Александр Баркар рассказал о своей работе в Псковском академическом театре драмы имени А. С. Пушкина. Премьера фантастической мелодрамы  R.E.P.L.I.C.A. по пьесе Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг» состоится 6 апреля.  

 Александр, на малой сцене вы репетируете произведение молодого драматурга Марии Зелинской «Хуманитас Инжиниринг», пьесу с фантастическим сюжетом. Видимо, пришло время и нашему театру освоить это направление. Я знаю, что вы любите фантастику, а почему современный театр мало интересуется ею?

– Потому что банально не знают. Считают низким жанром. Как правило, никто на российской сцене не выходит за рамки классики фантастики, признанной еще в советское время, – братья Стругацкие, Станислав Лем, Рэй Брэдбери. Никто, например, не ставит на сцене Сергея Лукьяненко, автора «Дозоров» и «Лабиринта отражений». Современная фантастика для современного российского театра как бы не существует. А я вырос на этих книжках, поэтому, наверное, и мозги мои по-другому устроены. Я ставлю фантастику уже лет пятнадцать, еще с Луганска, где я начинал. Это моя тема.

 Чем привлекла вас пьеса «Хуманитас Инжиниринг»?

– Наличием в ней фантастического допущения. Это редко встречается в современной драматургии.

 Станиславский призывал показывать «жизнь человеческого духа» на сцене. А вы о роботах. Пригодный ли это материал для театра?

– Жизнь человеческого духа можно передать, поместив отношения в условную реальность, в которой не будет ассоциаций с бытом, тогда ярче будет видно, что происходит между людьми. Эта странная история, связанная с робототехникой, она как айсберг: большая часть скрыта от нас. О роботах уже пишут лет сто, множество авторов, начиная с Карела Чапека, структурно изучали эту тему, они создали контекст и бэкграунд. Согласитесь, странно играть такую пьесу, не зная произведений Филипа Дика, Айзека Азимова, не проштудировав мировой кинематограф – от «Терминатора» до, если угодно, «Приключений Электроника». Зрители придут на спектакль с «киношными» ожиданиями, и мы учитываем это.

Драматург облекла свои мысли и чувства в необычную форму. Но нам – режиссеру и артистам – важно точно понимать, где здесь робот, а где человек. Когда и почему человек оказывается роботом, и почему робот абсолютно уверен, что он человек? Это настоящая головоломка. Очень увлекательная.

– Тогда спрошу напрямую, без обиняков. О чем будет ваш спектакль?

– О любви. О взаимопонимании между мужчиной и женщиной. О невозможности человека быть счастливым. Айзек Азимов сказал когда-то: «Так, как поступает робот, может поступать только порядочный и добрый человек!» Парадокс. Человек так устроен, что разрушает сам себя и мир вокруг. Мы все разные, слишком сложные и нетерпеливые. Поэтому часто оказываемся несчастными. Вот и выходит, что счастливыми в мире людей могут быть только роботы. А человек обречен быть одиноким. Грустный вывод. Наверное, я немного пессимист. О чем спектакль? Об ответственности творца за свое создание. Библейские мотивы, античность, Возрождение… Игра для внимательного зрителя.

 Спектакли по пьесе «Хуманитас Инжиниринг» идут на сценах Москвы и Петербурга, Нижнего Новгорода и Челябинска, Астрахани и Прокопьевска, и в подавляющем большинстве случаев режиссеры меняют оригинальное название пьесы. Почему свой спектакль вы назвали «R.E.P.L.I.C.A? Что это значит?

– Мы оттолкнулись от классического романа Филипа Дика и снятого по нему фильма Ридли Скотта «Бегущий по лезвию». Там роботов-андроидов называют репликантами. Само слово «реплика» используется здесь в значении «копия». Поэтому в нашем спектакле компания «Хуманитас Инжиниринг» называется «R.E.P.L.I.C.A.». Причем это аббревиатура, расшифровывающаяся как «Революционное, Эксклюзивное, Персональное, Легальное, Инновационное Конструирование Андроидов».

– Приоткройте секрет: каким будет режиссерское решение? Мы увидим что-то принципиально новое и необычное?

– Необычность в том, что пьеса, написанная в жанровой эклектике, потребовала от меня применить стилистическое разнообразие. Поэтому здесь будут и театр абсурда, и психологический театр, мелодрама, комедия, моноспектакль. Такой режиссерский прием я использовал впервые.

 Нашли понимание с нашими актерами, команда сложилась?

– В спектакле заняты прекрасные актеры Наталья Петрова, Денис Золотарев, Мария Петрук, сейчас добавились Лев Орешкин и Илона Гончар. Все работают с полным пониманием и творческой самоотдачей. На репетициях нам интересно!

 Скажите, почему зрителю надо посмотреть спектакль «R.E.P.L.I.C.A.»?

– Возможно, зрителям стоит увидеть историю про роботов, чтобы понять, что значит быть человеком… Кроме того, это просто хороший и актуальный текст. Очень трогательный и смешной. Зритель должен получить удовольствие от театра, чтобы можно было и улыбнуться, и даже заплакать, а потом задуматься. Чтобы осталось послевкусие. Такая у меня основная режиссерская задача – если зритель после спектакля еще минут пятнадцать будет размышлять о том, что увидел, значит, мы справились.

 Наш традиционный вопрос: как вы думаете, Пушкину бы понравилось?

– Для него были важны такие вещи, как долг, честь, ответственность. Он не умел прощать оскорбления и подлость. Может, если бы он не был так принципиален, дожил бы до старости. С другой стороны, был бы он тогда Пушкиным? Мне тоже очень хочется быть честным в том, что я делаю. Думаю, за честность он бы нам всё простил.

Александр Баркар – актер и режиссер. Работал актером в Русском драматическом театре Луганска, в Украинском академическом музыкально-драматическом театре Луганска, преподавал на театральной кафедре Луганского государственного института культуры и искусств. В 2006 году создал театральную студию «Deep» – негосударственный профессиональный театр в Луганске.

С 2012 году живет и работает в Москве. C 2015 по 2018 год, работал в Российском академическом молодежном театре (РАМТ) в должности режиссера-ассистента.

Среди его прежних работ – «Вий» и «Полвосьмого» в Театре на Таганке, «Затейник», «Я хочу в школу» и «Минуты тишины» в Российском академическом молодежном театре, аудиоспектакли, созданные для радио «Культура», и многие другие работы.

Беседовала Любовь НИКИТИНА, завлит театра.

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