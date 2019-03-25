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Культура

Премии президента России удостоен Сергей Чехов за постановку в Псковском театре

За постановку спектакля «Река Потудань» в Псковском академическом театре драмы и вклад в развитие традиций отечественной театральной школы режиссёр Сергей Чехов будет награждён премией президента России для молодых деятелей культуры. На этой неделе в Кремле состоится торжественное вручение этой награды, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Сергей Чехов

Напомним, спектакль «Река Потудань» стал номинантом «Золотой маски» в номинации «Лучший спектакль малой формы в драме». Сергей Чехов номинирован за постановку «Реки Потудани» как лучший режиссер в драматическом театре. Анастасия Юдина за сценографию «Реки Потудани» номинирована как лучший художник. Илона Гончар будет соревноваться в номинации «Лучшая женская роль». Юрий Новохижин и Виктор Яковлев номинированы как исполнители лучшей мужской роли второго плана. Итого у псковского театра шесть номинаций на Национальную театральную премию «Золотая маска».

Спектакль «Река Потудань» покажут в Москве в «Гоголь-центр» 31 марта в 20:00 и 1 апреля в 15:00. 

 

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