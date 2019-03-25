Районы Псковской области получат средства на обновление домов культуры

15:09, 25 марта 2019, ПАИ

21 млн 889 тыс. 900 рублей субсидии адресно направят на обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры в 20 районов Псковской области по поручению губернатора региона Михаила Ведерникова. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», деньги выделены в рамках партийного проекта «Культура малой родины».

Великолукский район получит 1 млн 3 тыс. 684 рублей для Переслегинского сельского Дома культуры – филиала муниципального бюджетного учреждения культуры «Информационно-культурный центр». Аналогичную сумму получат Гдовский район (для Яммского сельского дома культуры, Добручинского сельского дома культуры и районного Центра досуга и культуры), Дедовичский район (для Дубишенского сельского дома культуры), Куньинский район (для Жижицкого дома культуры), Невельский район (для Туричинского сельского дома культуры и районного дома культуры) и Новоржевский район (для Новоржевского районного культурно-спортивного комплекса).

В Дновский район направят 2 млн 736 тыс. 800 рублей (для Дновского районного культурного центра), в Красногородский район – 501 тыс. 842 рубля (для Красногородского районного досугового объединения), в Локнянский район – 1 млн 505 тыс. 526 рублей (для культурно-досугового объединения Локнянского района)

По 1 млн рублей получат Новосокольнический район (для культурно-досугового комплекса Новосокольнического района), Опочецкий район (для Опочецкого районного культурного центра), Островский район (для центра культуры «Юбилейный»), Печорский район (для Ново-Изборского сельского дома культуры), Плюсский район (для Заплюсского дома культуры), Псковский район (для Ершовского досугового отделения), Пустошкинский район (для районного центра культуры), Пушкиногорский район (для Васильевского сельского дома культуры, Велейского сельского дома культуры и районного культурно-досугового центра), Пыталовский район (для дома культуры) и Стругокрасненский район (для Хрединского сельского дома культуры).

Усвятский район получит 2 млн 889 тыс. 900 рублей для районного центра культуры.

Напомним, задачи партийного проекта «Единой России» «Культура малой Родины» – поддержка сельских клубов и Домов культуры в городах с населением менее 50 тысяч человек. К участию в партпроекте активно привлекаются местные жители, которые могут открыто выразить свое мнение. Еще одна задача партпроекта – проконтролировать распределение средств на модернизацию ДК и сельских клубов из федерального, регионального и местного бюджетов. Особое внимание уделяется театрам малых городов. Под контролем партпроекта – 670 млн рублей, выделенных из федерального бюджета в 2017 году и направленных на поддержку таких театров. Кроме того, партпроект предусматривает за укреплением материально-технической базы детских и кукольных театров, созданием условий для качественного обновления их репертуара, популяризацией новых детских постановок в регионах.