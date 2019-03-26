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«Лидер года» позволяет проявить свои силы, уверен Максим Ильичев
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Общество

«Лидер года» позволяет проявить свои силы, уверен Максим Ильичев

«Я считаю, конкурс «Лидер года» - это отличная возможностью проявить свои силы, предложить решение тех проблем, что стоят перед Псковской областью, а также познакомиться с единомышленниками», - заявил участник конкурса «Лидер года» Максим Ильичев в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

По словам Максима Ильичева, он часто слышит фразу о том, что Псковская область – депрессивный регион. При этом он уверен, что в любом деле, в любой сфере и в любой области все решают «конкретные люди». «И чем больше тех, кто может своими реальными делами принести пользу людям, с которыми живет рядом, тем быстрее преобразиться тот самый «депрессивный регион», - добавил участник конкурса.

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.

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