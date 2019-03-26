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Общество

Станислав Осовский надеется, что конкурс «Лидер года» даст возможность показать себя

«Надеюсь, что участие в конкурсе «Лидер года» предоставит мне возможность показать себя, свои идеи решения имеющихся проблем в Псковской области», - заявил участник конкурса «Лидер года» Станислав Осовский в беседе с корреспондентом Псковского агентства информации.

Он также добавил, что конкурс «Лидер года» поможет участникам стать частью команды, которая «всеми силами, знаниями и навыками будет трудиться на благо региона».

Напомним, 8 февраля в Псковской области стартовал региональный конкурс «Лидер года», нацеленный на формирование кадрового управленческого резерва региона. В нем могут принять участие выпускники учреждений высшего или среднего профессионального образования старше 18 лет. Состязание предполагает 4 этапа: регистрацию, онлайн-тестирование, обучение, защиту индивидуальных проектов и собеседование. Критерием оценки участников конкурса является уровень проявления интеллектуального потенциала, управленческих компетенций и лидерских качеств в ходе выполнения конкурсных заданий.

Победители конкурса смогут пройти стажировки в органах государственной власти и будут включены в кадровый управленческий резерв Псковской области.

Организатор — Фонд развития Псковской области «Святой равноапостольной княгини Ольги».

Зарегистрироваться на конкурс «Лидер года» и узнать подробности можно на сайте проекта.

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