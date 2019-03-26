О проблемах школьного питания в Пскове расскажет гость ПАИ-live

09:47, 26 марта 2019, ПАИ

Сегодня, 26 марта, в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет заместитель главы Пскова Елена Полонская.

В Пскове депутат Полонская впервые организовала родительский рейд по школам: в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» родители псковских школьников вместе с замглавой города прошли по школьным столовым, чтобы самим оценить качество детского питания. По итогам Елена Полонская поставила школьному буфету оценку «3+» и пообещала продолжить такие визиты и дальше.

В прямом эфире депутат расскажет о главных проблемах школьного питания, о претензиях к поставщикам продуктов, о депутатских инициативах по итогам необычной проверки. Свои вопросы Елены Полонской можно оставить на странице ПАИ-live.