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Общество

О проблемах школьного питания в Пскове расскажет гость ПАИ-live

Сегодня, 26 марта, в 12:00 гостем прямого эфира проекта ПАИ-live станет заместитель главы Пскова Елена Полонская.

В Пскове депутат Полонская впервые организовала родительский рейд по школам: в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» родители псковских школьников вместе с замглавой города прошли по школьным столовым, чтобы самим оценить качество детского питания. По итогам Елена Полонская поставила школьному буфету оценку «3+» и пообещала продолжить такие визиты и дальше.

В прямом эфире депутат расскажет о главных проблемах школьного питания, о претензиях к поставщикам продуктов, о депутатских инициативах по итогам необычной проверки. Свои вопросы Елены Полонской можно оставить на странице ПАИ-live.

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