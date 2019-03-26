Елена Полонская: До 30 рублей должны быть увеличены субсидии на школьные завтраки в Пскове

12:46, 26 марта 2019, ПАИ

Заместитель главы Пскова Елена Полонская считает, что субсидии на школьные завтраки должны быть увеличены до 30 рублей вместо 19. Об этом она рассказала в прямом эфире проекта ПАИ-live сегодня, 26 марта.

«Сегодня есть образовательные учреждения, которые предлагают комплексный завтрак за дополнительную плату, но это – на усмотрение родителей, – отметила она. – Мы должны придерживаться правила, что дети должны быть на равных. Садясь за стол никаких различий быть не должно».

Напомним, Елена Полонская впервые в Пскове организовала родительский рейд по школам: в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» родители псковских школьников вместе с замглавой города прошли по школьным столовым, чтобы самим оценить качество детского питания. По итогам Елена Полонская поставила школьному буфету оценку «3+» и пообещала продолжить такие визиты и дальше.