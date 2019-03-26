Елена Полонская: Родители могут зайти в школу и посмотреть, чем кормят их детей

13:18, 26 марта 2019, ПАИ

«Родители являются заказчиками услуг для детей, поэтому они как никто другой имеют возможность ознакомиться с качеством еды, могут зайти в школу и посмотреть, что сегодня на обед, ужин», – заявила заместитель главы Пскова, куратор партпроекта «Единой России» «Крепкая семья» Елена Полонская в эфире проекта ПАИ-live 26 марта.

По словам Елены Полонской, у Роспотребнадзора задача в том, чтобы не было «опасной» еды. Она подчеркнула, что родители имеют право контролировать качество еды и вносить изменения в меню. «Наша работа будет продолжена, у нас будут выездные мероприятия с директорами, где мы покажем мастер-класс, как могут родители взаимодействовать с директором по составлению мен», – рассказал она.

Напомним, Елена Полонская впервые в Пскове организовала родительский рейд по школам: в рамках партийного проекта «Единой России» «Крепкая семья» родители псковских школьников вместе с замглавой города прошли по школьным столовым, чтобы самим оценить качество детского питания. По итогам Елена Полонская поставила школьному буфету оценку «3+» и пообещала продолжить такие визиты и дальше.