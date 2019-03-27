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Общество

Год ограничения свободы получил невельчанин за незаконное хранение винтовки

Невельский районный суд признал виновным 50-летнего местного жителя в незаконном хранении оружия (часть 1 статьи 222 УК РФ) и назначил ему наказание в виде ограничения свободы сроком на 1 год. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В суде установлено, что мужчина незаконно хранил в своём доме винтовку. Её обнаружили и изъяли сотрудники полиции. Согласно заключению эксперта обнаруженный предмет является нарезным огнестрельным оружием – русской винтовкой Мосина калибром 7,62 миллиметра образца 1891-1930 годов. Данная винтовка была изготовлена на заводе в 1937 году и относится к боевому ручному стрелковому виду оружия.

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