Депутатам гордумы Пскова рассказали о проекте строительства завода «Титан-Полимер»

12:30, 27 марта 2019, ПАИ

Депутатам Псковской городской Думы рассказали о проекте строительства на территории особой экономической зоны «Моглино» завода «Титан-Полимер», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 21-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 27 марта.

Перед депутатами выступил директор предприятия Герман Петрушко. Он рассказал, что предполагается создание двух производств. Производство ПЭТФ-гранул относится ко II классу опасности с установленной санитарно-защитной зоной не менее 500 метров. Производство БОПЭТ-плёнок имеет IV класс опасности (малоопасное) и санитарно-защитную зону не менее 100 метров.

БОПЭТ-плёнка применяется для упаковки пищевых продуктов (молоко, соусы, кондитерские изделия, салаты, кофе, кетчупы, майонез, снеки), для защиты гаджетов и тонировки автомобилей. А ПЭТФ-гранулы используются для изготовления пластмассовой тары, хирургических нитей, протезов клапанов сердца и сосудов, упаковки для таблеток и хранения компонентов крови.

Все газообразные отходы производства «Титан-Полимер» будут сжигаться в печи, разлагаясь до уровня безопасных соединений, присутствующих в составе обычной атмосферы. Выбросы в атмосферу предприятия минимальны, поскольку весь процесс синтеза ПЭТФ происходит в вакуумной среде. Жидкие отходы будут подвергаться биоочистке на специальной установке, а твердые вещества не навредят окружающей среде благодаря системам пыле- и газоулавливания.

Производство БОПЭТ-пленок будет практически безотходным благодаря тому, что технологические обрезки пленки, образующиеся при намотке пленки в рулоны, будут возвращаться в производственный процесс.

Представитель «Титана» подчеркнул, что аналогичные производства есть также в Италии, Турции, Германии, Польше, и что некоторые из них расположены на расстоянии в несколько десятков метров от жилья.

«Чтобы построить данное производство, недостаточно одного желания, - подчеркнул докладчик. - Есть законы РФ, по которым мы должны пройти определённые фазы. Сначала проект, потом экологическая экспертиза, только она может дать ответы о вредности завода и только после этого мы имеем право просить место для завода.

Хочу успокоить всех жителей Пскова, это самое экологичное предприятие полимеров. Это самая чистая гранула, поэтому она допущена до пищевых продуктов, до медицинского использования».

Герман Петрушко добавил, что средняя заработная плата на предприятии составит 35 тысяч рублей. По его словам, люди, которые будут работать на заводе, будут обеспечены спецодеждой. Предполагается доставка на работу и с работы, медицинские обследования, организация питания.

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.