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Экономика

Герман Петрушко объяснил, почему «Титан-Полимер» хотят построить в «Моглино»

Директор компании «Титан-Полимер» объяснил депутатам Псковской городской Думы, почему предприятие хотят построить на территории особой экономической зоны «Моглино», сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 21-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 27 марта.

Выступая перед парламентариями, Герман Петрушко объяснил, что производство выгодно разместить в особой экономической зоне с ее льготными налоговыми условиями. Кроме того, важной является «логистическая составляющая», поскольку 50% продукции пойдёт на экспорт. «Мы рассматриваем близость Москвы и Петербурга, близость Евросоюза», - сказал он.

«Нигде мы не обсуждали этот проект в той фазе, как в Пскове. Этот проект с удовольствием возьмёт Ладога, Липецк», - заверил представитель «Титана».

Говоря о производстве группы компаний «Титан» в Омске Герман Петрушко заявил, что там «работают династии»: «Эти заводы стояли ещё в СССР. Там большая химия, там переработка нефти, и там другое производство, чем то, что мы предлагаем здесь».

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.

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