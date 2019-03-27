Михаил Ведерников: Молодёжь должна понимать, что бесплатный сыр только в мышеловке

13:18, 27 марта 2019, ПАИ

«Нужно правильно расставлять акценты, чтобы молодёжь понимала, что бесплатный сыр только в мышеловке», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников. Об этом с заседания областной антинаркотической комиссии, которая проходит сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации. По мнению главы региона, нужно показать, что распространение наркотиков - это не лёгкий заработок, как некоторым кажется.

Начальник УКОН УМВД России по региону Сергей Титов заметил, что молодые сбытчики наркотиков зачастую «думают, что они умнее и хитрее», и смогут избежать наказания. Сергей Титов также сказал, что все организаторы этой противоправной деятельности находятся на территории Украины.