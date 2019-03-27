«Титан-Полимер» готов к диалогу с псковским Горводоканалом

13:25, 27 марта 2019, ПАИ

Руководство завода «Титан-Полимер» готова к диалогу с псковским Горводоканалом. Об этом директор предприятия Герман Петрушко заявил депутатам Псковской городской Думы, сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 21-й сессии гордумы, которая проходит сегодня, 27 марта.

Отвечая на вопрос директора Горводоканала, депутата гордумы Константина Болотина о дополнительной нагрузке, которая ляжет на муниципальное предприятие после строительства производства и подключения его к канализационному коллектору, Герман Петрушко пояснил, что предусмотрено строительство очистных сооружений и только после очистки воды до нормативного уровня она будет сбрасываться в коллектор.

По его словам, речь идет об объеме 120-150 кубометров в сутки. «Это не много – пятиэтажка больше сбрасывает», - заверил руководитель «Титан-Полимера».

Напомним, ООО «Псковский завод «Титан-Полимер» - якорный резидент ОЭЗ «Моглино». На территории особой экономической зоны планируется открыть крупный промышленный комплекс по импортозамещающему производству ПЭТФ мощностью до 170 тыс. тонн год и БОПЭТ мощностью до 70 тыс. тонн год.

14 февраля губернатор Псковской области Михаил Ведерников и председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский заключили на площадке Российского инвестиционного форума в Сочи соглашение об экологическом партнерстве администрации региона и холдинга.