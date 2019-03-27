Общественный совет для контроля за строительством завода «Титан-Полимер» решили создать депутаты гордумы

13:42, 27 марта 2019, ПАИ

Создать общественный совет наблюдателей для контроля всех стадий строительства псковского завода «Титан-Полимер» решили депутаты Псковского городской Думы. Об этом с 21-й сессии, которая проходит сегодня, 27 марта, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Секретарь Общественной палаты Псковской области Анатолий Мультах рассказал, что рабочая группа по общественному контролю за ходом строительства завода «Титан-Полимер» работает с 5 февраля. Анатолий Мультах пояснил, что в ее состав вошли 7 человек от Общественной палаты, включая его и двух заместителей, а также 9 экспертов. «Все они профессора, все химики, физики. Мы берём экспертов не только из Пскова, но и из других регионов», – подчеркнул он. «На все наши запросы представители завода ответили и материалы предоставили», – отметил секретарь региональной Общественной палаты.

«Давайте попытаемся что-то услышать. Давайте включим представителей, которым вы доверяете, в комиссию по общественному контролю», – продолжил Анатолий Мультах. Он напомнил, что председатель Совета директоров группы компаний «Титан» Михаил Сутягинский предлагал выехать 15-20 псковичам на производство в Омск и на европейские предприятия, чтобы посмотреть, как всё работает.

Герман Петрушко рассказал, что сейчас формируется группа для выезда на производство в Омск, в состав которой уже вошли 15 человек. «Там общественность ваша, города Пскова. Ещё есть возможность дополнить», – пояснил он.

Глава Пскова Иван Цецерский попросил включить в эту группу депутата Псковской городской Думы от партии «Яблоко» Аркадия Гайдука. Однако депутат ответил, что у него на это нет времени.