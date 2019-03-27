Мошенники орудуют от имени Роспотребнадзора в Псковской области

20:20, 27 марта 2019, ПАИ

В Управление Роспотребнадзора по Псковской области поступает информация об участившихся случаях телефонных звонков мошенников от имени руководителя Управления к предпринимателям и руководителям ряда организаций. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ведомства, неизвестные лица предлагают сбор денег на лечение больных детей.

В псковском Роспотребнадзоре подчеркнули, что Управление не осуществляет сбора денег и просит при возникновении ситуаций связанных с подобными предложениями обращаться в правоохранительные органы или по телефону доверия в Управление: 8(8112)-72-19-10.