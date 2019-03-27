Почти тысячу псковских водителей наказали сотрудники ГИБДД за отсутствие полисов ОСАГО

20:11, 27 марта 2019, ПАИ

За истекший период 2019 года сотрудники Госавтоинспекции Псковской области выписали более 950 административных материалов по части 2 статьи 12.37 КоАП РФ. В 2018 году — более 15 тысяч 500 материалов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по региону.

В ведомстве отметили, что региональная Госавтоинспекция на постоянной основе проводит рейды на территории области с целью выявления грубых нарушений правил дорожного движения, в том числе и связанных с управлением транспортом без страхового полиса. «Страховой полис — обязательный документ, который должен быть у каждого водителя. Но, к сожалению, многие граждане не оформляют его должным образом и продолжают ездить на свой страх и риск», – отметили в ведомстве.

В статье 12.37 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за несоблюдение требований об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорта.

Управление транспортом в период его использования, не предусмотренное полисом ОСАГО, а равно управление им с нарушением предусмотренного данным страховым полисом условия управления этим транспортом только указанными в данном страховом полисе водителями - влечет наложение административного штрафа в размере 500 рублей (часть 1 статьи 12.37 КоАП РФ).

Неисполнение автовладельцем установленной федеральным законом обязанности по страхованию своей гражданской ответственности, а равно управление транспортом, если такое обязательное страхование заведомо отсутствует, влечет наложение административного штрафа в размере 800 рублей (часть 2 статьи 12.37 КоАП РФ).