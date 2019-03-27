Директор областной филармонии и главный дирижер оркестра станут гостями ПАИ-live

23:12, 27 марта 2019, ПАИ

28 марта в 10:00 гостями прямого эфира проекта ПАИ-live станут директор псковской областной филармонии Елизавета Барышникова и главный дирижер псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский.

В Пскове завершился 45-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. На закрытии фестиваля в БКЗ филармонии впервые выступил один из старейших музыкальных коллективов России - оркестр Мариинского театра. На фестивале «Лебединое озеро» представил Имперский русский балет Гедиминаса Таранды, псковский симфонический оркестр выступил в сопровождении мастера песочной анимации, а открывал фестиваль знаменитый хор имени Пятницкого.

В прямом эфире Елизавета Барышникова и Николай Хондзинский подведут итоги фестиваля, оценят программу этого года, ответят на вопросы читателей ПАИ. Их можно оставить на странице ПАИ-live.