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Общество

XXXIII Кикоинские чтения стартуют в Пскове 28 марта

Завтра, 28 марта в Пскове стартуют XXXIII Кикоинские чтения, посвященные памяти академика Исаака Кикоина. Они продлятся до 29 марта. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области, чтения откроются возложением цветов к бюсту академика, который расположен в сквере на Октябрьском проспекте.

Научная конференция, которая будет проходить на базе Псковского государственного университета, соберет более 220 участников: ведущих ученых и научных работников НИЦ «Курчатовский институт»; руководство Российского фонда фундаментальных исследований; научные делегации Тверского и Новгородского государственных университетов, профессорско-преподавательский состав и студентов ПсковГУ, школьников.

В рамках чтений научное сообщество обменяется опытом и рассмотрит перспективные проекты в науке. В частности, будут сообщены результаты исследований в области разделения изотопов, физики твердого тела, магнетизма и других тематик, которыми занимался Исаак Кикоин.

Во время конференции прозвучат доклады и научные выступления по природоподобным технологиям, ядерной медицине и естественно-научным методам в изучении культурного наследия. На мероприятии также наградят начинающих физиков — победителей и призеров региональной олимпиады, которая прошла в Псковской области в феврале.

Также в рамках чтений подпишут соглашение о сотрудничестве между администрацией Псковской области и Российским фондом фундаментальных исследований (РФФИ).

Напомним, проведение Кикоинских чтений в Псковской области стало возможно благодаря договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с президентом НИЦ «Курчатовский институт» Михаилом Ковальчуком. В дальнейшем Кикоинские чтения планируется проводить в Пскове ежегодно.

Кикоинские чтения проходят с 1985 года и приурочены ко дню рождения выдающегося академика, физика-экспериментатора Исаака Константиновича Кикоина (1908–1984). Его исследования внесли огромный вклад в различные области физики, в создание атомного оружия. Ученый был дважды удостоен звания Героя Социалистического Труда, награжден орденами Ленина, был лауреатом Ленинской и пяти государственных премий СССР.

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