300 часов обязательных работ получил житель Бежаницкого района за угрозу матери убийством

22:17, 27 марта 2019, ПАИ

Бежаницкий районный суд признал виновным 30-летнего местного жителя в угрозе своей матери убийством (часть 1 статьи 119 УК РФ) и назначил ему наказание в виде 300 часов обязательных работ. Приговор суда вступил в законную силу, сообщили Псковскому агентству информации в прокуратуре Бежаницкого района.

В суде установлено, что 15 января 2019 года между пьяным обвиняемым и его матерью на почве личных неприязненных отношений произошла ссора. В ходе неё мужчина размахивал ножом и высказал намерение совершить убийство.

1 февраля 2019 года также в пьяном виде он снова угрожал матери убийством, но уже топором.