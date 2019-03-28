Николай Хондзинский: Хор имени Пятницкого «удачно вписался» в общую концепцию Фестиваля русской музыки

12:23, 28 марта 2019, ПАИ

Хор имени Пятницкого «удачно вписался» в общую концепцию 45-го Фестиваля русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова, заявил главный дирижер Псковского симфонического оркестра Николай Хондзинский в прямом эфире проекта ПАИ-live 28 марта.

При этом, по его словам, хор имени Пятницкого «чуть-чуть выходит» за рамки классического фестиваля.

Говоря о фестивале в целом, Николай Хондзинский отметил, что на нём не прозвучала музыка Мусоргского, но «к этому будем стремиться».

Напомним, в Пскове завершился 45-й Фестиваль русской музыки имени М. П. Мусоргского и Н. А. Римского-Корсакова. На закрытии фестиваля в БКЗ филармонии впервые выступил один из старейших музыкальных коллективов России - оркестр Мариинского театра. На фестивале «Лебединое озеро» представил Имперский русский балет Гедиминаса Таранды, псковский симфонический оркестр выступил в сопровождении мастера песочной анимации, а открывал фестиваль знаменитый хор имени Пятницкого.